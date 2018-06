Audit našel pochybení u zakázek na modernizaci D1. EU tak zřejmě Česku neproplatí stovky milionů korun

Kromě toho, že opravy mají tříletý skluz, se objevil další problém, a to financování. Z ministerstva financí získali Reportéři ČT díky zákonu o svobodném přístupu k informacím audity dvou veřejných zakázek, které na modernizaci dálnice D1 vypsalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Vyplývá z nich, že část modernizace, kterou měla platit Evropská unie, nám neproplatí.

Před pěti lety v květnu 2013 začala ještě za vlády Petra Nečase dlouho očekávaná generální oprava hlavní a současně nejstarší tuzemské dálnice. Původně měla být opravená už letos, ale konec je stále v nedohlednu. Z jedenadvaceti úseků zbývá opravit ještě jedenáct. To znamená asi dvě třetiny délky dálnice.

„Jednalo se zejména o to, že ačkoliv byla změněna dokumentace k veřejné zakázce, nebyla o plnou lhůtu prodloužena lhůta pro podávání jednotlivých nabídek, to byl ten hlavní nález,“ vysvětlil mluvčí ministerstva.

Podle auditorů Ředitelství silnic a dálnic v průběhu veřejných zakázek měnilo pravidla hry. Zakázky za téměř miliardu si rozdělily čtyři velké firmy, které stavby na dálnicích tradičně provádějí – Metrostav, Swietelsky stavební, Hochtief CZ a Skanska. Ostatní firmy podle auditorů neměly možnost se do výběrových řízení přihlásit.

Do auditů mohli díky Reportérům ČT nahlédnout také odborníci. „Nepochybné je, že auditoři nalezli zásadní pochybení ve dvou projektech a je vysoce pravděpodobné, že Česká republika přijde o více než 200 milionů korun,“ uvedl analytik a bývalý náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht.

Mluvčí nicméně zmínil, že je možné, že prostředky, které byly původně určené na zmíněné projekty, bude možné využít na jiné projekty. „To znamená, že by Česká republika nemusela přijít o žádné prostředky z evropského financování v důsledku těchto pochybení,“ dodal Žurovec.

„Na tyto projekty nebude možné použít evropské prostředky a budou hrazeny z národních zdrojů,“ přiblížil mluvčí ministerstva. Prakticky to znamená, že opravy dotčených úseků zaplatí český daňový poplatník.

„Je to o samotném psaní zakázky, která byla vypsaná tak, že nemusel být vybrán nejvhodnější dodavatel,“ podotkl Wagenknecht.

„Zhotovitelé píší připomínky v rámci soutěže a Ředitelství silnic a dálnic má dodržet lhůty, když změní zadávací podmínky. Má dodržet lhůtu, která je 90 dnů nebo 95 dnů podle toho, jak si to stanoví,“ okomentovala soudní znalkyně Miloslava Pošvářová. „Došlo ale k fatálním změnám v rámci zakázky a Ředitelství silnic a dálnic zkrátilo lhůtu na 14 dnů, nebo dokonce na 11 dnů. To znamená, že zhotovitelé nemohli v krátké lhůtě reagovat na to, aby upravili nabídku,“ doplnila.

V problematických výběrových řízeních uspěla vedle sdružení firem Metrostav, Swietelsky a Hochtief také Skanska – bývalá firma současného ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), který byl před vstupem do vysoké politiky šest let jejím generálním ředitelem. Mluvčí ministra napsal Reportérům ČT, že v tomto případě jde o věci, na které nemá ministr vliv, a tak se má z reportáže vynechat.