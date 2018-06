Zdravotníci plošně přidáno nedostanou. Neumíme si představit, že premiér nedodrží slib, kritizují odbory

Premiér v demisi Andrej Babiš v pondělí řekl, že plošné přidávání nepovažuje za spravedlivé a o růstu výdělků v nemocnici by měli rozhodnout jejich ředitelé. Zvýšit by se měl plošně příplatek za směny sestrám, a to o pět tisíc korun.

„My tady žijeme v bludu, kdy politici slibují lékařům a sestrám, že jim navýší platy, a potom to nedělají, protože to ani nemůžou udělat. Ředitel nemocnice rozděluje peníze… Ředitel je odpovědný za péči a personál, že ho dobře zaplatí. Nemůžeme mu nadiktovat všechno, co má dělat,“ řekl Babiš. Dodal, že jeho vláda „explicitně říká“, že se zvýší jen příplatek sestrám za směny z dvou tisíc na sedm tisíc korun.