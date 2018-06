Babiš souhlasí se zdaněním církevních restitucí, které požadují komunisté

„My s tím souhlasíme dlouhodobě, předpokládám, že ČSSD se k tomu přidá. Není to nové téma, my jsme o tom ani nemluvili v rámci vyjednávání o nějaké podpoře KSČM,“ řekl Babiš. Prohlásil také, že ocenění nevydaného majetku, na jehož základě stát církvím náhrady posílá, bylo nestandardní. „Dokonce jsou poznatky, že se údajně vydává i majetek, který možná neměl být předmětem restitucí,“ sdělil Babiš.

Za zdanění církevních restitucí se postavil i předseda ČSSD Jan Hamáček. „Návrh zákona na zdanění náhrad poslanci ČSSD jednoznačně podpořili v prvním čtení a nechystáme se na tom nic měnit,“ napsal na Twitteru.

V minulé vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL zablokovali návrh na zdanění církevních restitucí lidovci. Letos v únoru se společně s ODS a TOP 09 pokusili prosadit zamítnutí zákona už v prvním čtení, ve sněmovně ale neuspěli.

Zatímco hnutí ANO se dohodlo s vedením ČSSD na podmínkách koaliční spolupráce, dohodu ještě musí posvětit členové sociální demokracie v referendu, které potrvá do 14. června. Obě strany mají ve sněmovně dohromady 93 poslanců, k většině by jim měli pomoci právě zákonodárci KSČM, kteří by menšinový kabinet tolerovali. Ti si tak mohou klást podmínky pro vznik nové vlády. Při jejich nevyslyšení pak mohou vládě vyslovit nedůvěru. Babiš minulý týden vyjádřil přesvědčení, že nová vláda by mohla požádat o důvěru v červenci.