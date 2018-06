Ťok by mohl být ministrem i v další vládě. Podporu, která mu chyběla, již prý má

Andrej Babiš na tiskové konferenci, při které spolu s Danem Ťokem shrnul dosavadní výsledky Ťokova ministerského působení, zdůraznil, že se k personálnímu obsazení budoucího kabinetu nevyjadřuje. Současně však připustil, že má stávající ministr dopravy jeho podporu.

Právě o podpoře se Dan Ťok zmiňoval, když říkal, že se mu „moc nechce“ ve funkci pokračovat. Říkal to krátce poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výběr vítěze tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020, který měl od Kapsche převzít slovenský SkyToll spolu s firmou CzechToll. Ťok naznačoval, že vnímá výhrady, jež vůči němu mají například komunisté, kteří by měli budoucí kabinet podpořit, a zároveň že necítí dostatečnou podporu ani z ANO.

„Co se začalo, by bylo dobře dokončit,“ říká teď Ťok

Nyní však již vnímá současný ministr dopravy v demisi situaci v jiném světle. „V politice ‚nikdy neříkej nikdy‘. Říkal jsem, že pokud tam nebude zásadní podpora zejména pro mýto, mám s tím zásadní problém. Ale důvěru jsem od pana premiéra dostal. Dnes se bavíme spíše o tom, že to, co se začalo, by bylo dobře dokončit,“ uvedl.

Andrej Babiš to potvrdil. „Má moji podporu, hlavně v kauze mýto. (…) Psali jsme dopis panu předsedovi ÚOHS, aby to zvážil. Podle mě to, čím ÚOHS argumentuje, není žádné pochybení,“ podotkl. Zároveň uvedl, že jeho podporu má například i nynější ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO), který o tom, že v politice skončí a v nové vládě nebude, neponechal žádné pochybnosti.

Ťok otevřel 203 kilometrů. Maximum možného, hodnotí expert

Dan Ťok v paláci na nábřeží Ludvíka Svobody působí od podzimu 2014, kdy vystřídal Antonína Prachaře (ANO). Po necelých čtyřech letech již je nejdéle působícím porevolučním ministrem dopravy. Odmítl přitom, že by se v tomto období nestavělo. Podle Ťoka se především musely stavby ještě připravovat, protože po roce 2011 se příprava staveb i výstavba zastavila. Uvedl, že i přesto se podařilo v letech, kdy byl ministrem, zahájit stavbu 162 dálničních kilometrů (z toho 68 kilometrů připadá na modernizaci D1). Zároveň se Dan Ťok pochlubil zprovozněním 203 kilometrů, ale toto číslo reprezentuje nejen dálnice, ale především silnice I. třídy.