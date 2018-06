Mynářova TJ Osvětimany dostala statisíce na dotacích. „Umožnil nám určité věci,“ zní z fotbalové asociace

O peníze podle svých slov požádal starosta městyse a jednatel klubu TJ Osvětimany v jedné osobě Otakar Berka (KSČM). Na dotaz, jestli mu nebyla vysoká dotace podezřelá, když v ostatních krajích dostávají řádově méně, odpověděl: „Prostě jsme zažádali. Dostali jsme, tak co jsem měl jako zjistit? Jestli jsem dostal moc nebo málo? Jestli se nemám s někým podělit, nebo jak to myslíte, tu otázku? Já nevím, kolik kdo dostal, ani nevím, jestli je pravda to, co říkáte. Mě to prostě nezajímá. Proč by mě to mělo zajímat?“

Sám Mynář říká, že s penězi nemá nic společného. „Když už děláte tak důstojnou a zajímavou reportáž pro Českou televizi, tak bych poprosil, aby se tam říkala pravda. Podle mého zjištění ty peníze jsou zcela cíleně a jenom pro mládež. To znamená, nemá to s žádným A mužstvem, kde já jsem trenér, nic společného,“ vysvětluje kancléř.

Křemeček však mluvil o dřívější době. O nové osmisettisícové dotaci prý nic neví. Nevšiml si ani žádných nových investic. „Vůbec nic se nezměnilo. Je to úplně stejné, tak jak je to tady,“ řekl.

„Máme v současné době šest týmů. Když se kouknete okolo, tak je potřeba udělat strašně moc, třeba nové zábrany. Tady by chtělo udělat nějakou tribunku,“ popisuje možnosti pro investice předseda klubu FC RAK Provodov Josef Rak. „Na to momentálně peníze teď nemáme,“ dodává s tím, že ze stejného banku dostali jen 20 tisíc korun. „Záleží, kdo to rozděloval, že. Jestli to rozdělovalo nějaké kolo štěstí, tak měly Osvětimany štěstí. Ale jak říkal Terazky, to povedajte starej materi,“ glosuje situaci Rak.

FK Brandýs nad Labem má dva týmy a hraje divizi, což je o dvě úrovně výš než Osvětimany. „Stačí se podívat okolo sebe, třeba na sedačky, které tady máme. Vidíte, že to je dost chatrné. To už je skoro o strach, abyste z toho nespadli,“ popisuje stav tamního hřiště místopředseda výboru klubu Jiří Weigl. O možnosti získat dotace z loterijních peněz v Brandýse nevěděli. „Nepřipadá mi to transparentní. Respektive rád bych znal klíč. Rád bych se o to ucházel taky,“ říká Weigl.

Rozdělování peněz ve fotbale obestírá hustá mlha

Jak systém rozdělování peněz fungoval, není obecně známo. „Ten mechanismus nebudeme sdělovat. I vzhledem k tomu, že fotbalová asociace je stále jako právnická osoba obviněna,“ vysvětluje mluvčí Fotbalové asociace ČR Michal Jurman.

Miroslav Pelta, který šéfoval tehdejšímu výkonnému výboru, byl o něco sdílnější. „To bylo tak, že výkonný výbor dostal nějaký návrh, a v té podobě, co byl navržen, se to většinou schválilo.“ A co říká na kritiku, že v systému rozdělování peněz ve fotbale hrají příliš velkou roli známosti? „Já bych řekl, že já jsem žádnou velkou kritiku nezaznamenal. Já bych řekl, že to není kritika. Já tomu říkám závist,“ popisuje svůj pohled.