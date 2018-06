Voják, špion a diplomat, jehož příběh zná jen málokdo. Legionář Vaněk bojoval za ČSR ve dvou válkách

„Je to obrovský příběh, který u nás není do dneška oceněn. Je to příběh vlastence, který bojoval za první světové války, za druhé světové války a vždy byla jeho cílem samostatnost našeho státu,“ ujišťuje tajemník Československé obce legionářské.

Vladimír Vaněk zemřel v Římě v roce 1965. Pohřbený je na protestantském hřbitově Cimitero Acattolico di Roma. Po únorovém komunistickém převratu se do vlasti už nepodíval.