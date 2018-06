Cestovní kanceláře hlásí rekordní sezonu, zájezd na poslední chvíli může být dražší

Chorvatsko patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace, loni tam vyrazilo zhruba 850 tisíc Čechů. Přes 600 tisíc Čechů se vydalo do Itálie a na Slovensko. Letošní čísla by měla být podobná. Cestovní kanceláře se ale shodují, že letos nemá cenu čekat s nákupem zájezdů na poslední chvíli. Na rozdíl od minulých let se to nemusí vyplatit.

„Co se týče last momentů tak mimo to, že jich nebude ten objem, který byl minulé sezony, může dojít paradoxně k tomu, že můžou být o něco dražší,“ tvrdí Stanislav Zíma z Asociace cestovních kanceláří.