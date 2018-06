Zeman: Ministrem zahraničí by neměl být sluníčkář, vláda i já jsme protiimigrační

Jak moc sledujete referendum sociální demokracie? Výsledky sice oficiálně nezveřejňují, ale zatím to vypadá pro podporu budoucí koalice. Zaprvé to referendum je tajné a to je potřeba respektovat. Za druhé, já jsem udělal všechno, aby dobře dopadlo. Jednak tím, že jsem navštívil sjezd sociální demokracie a vyzval jsem je ke spolupráci s hnutím ANO. A nyní jsem vyzval členy sociální demokracie, aby v referendu hlasovali pro. To je všechno. Všechno ostatní už záleží na členech.

Vy jste řekl, že premiérem jmenujete Andreje Babiše i napodruhé. I pokud referendum nedopadne pro podporu tohoto vládního projektu. Proč jste se tak rozhodl?

Tak zaprvé proto, že jsem to Andreji Babišovi slíbil. A i když vám to jako českému novináři může připadat neuvěřitelné, sliby se i v politice mají dodržovat. Druhý důvod je, že jednání o vládě trvá velmi dlouho. A toto prohlášení je pokusem urychlit sestavení vlády.

Proč jste se rozhodl jmenovat Babiše ještě před zveřejněním výsledku referenda?

Abych zaprvé vytvořil situaci, kdy bude jasné, že to bude právě Andrej Babiš, který jako vítěz voleb má právo i povinnost jednat o sestavení vlády. A za druhé proto, abych ten proces urychlil.

Jmenováním se ale pro Babiše nic kompetenčně nezmění.

Nebude už premiérem v demisi, ale bude premiérem.

Čemu to prospěje, kromě toho tlaku na obě strany?

Prospěje mu tím, že novináři už nebudou říkat „premiér v demisi“, ale budou říkat „pan premiér.“

Co se bude dít v případě, že to referendum nedopadne pro vstup do koalice? Existuje plán B?

Já mám připravený plán B, ale ten vám nebudu sdělovat. Nepředpokládám, že by referendum nedopadlo. Jsou důvody předpokládat opak. Ale kdyby k tomu došlo, mám připravený plán B, ale ten nejprve sdělím Andreji Babišovi. Předčasné volby jsou plán C. Ale to bych považoval za svoji osobní politickou porážku, protože celou dobu bojuji za to, aby nebyly, neboť je stále pokládám za urážku voličů a projev neschopnosti politiků se dohodnout.

„Babišovi do obsazení vlády mluvit nebudu. Ale ČSSD by měla zohlednit moje přání“

Nejvíce se mluví o tom, zda bude pokračovat současná ministryně obrany Karla Šlechtová (nez. za ANO). Zaznívají názory, že by měla skončit. Dokonce vicepremiér v demisi Richard Brabec řekl, že by si měla odpočinout. Sdílíte tento názor?

Každý z politiků má někdy pocit, že by si měl odpočinout. Já desetkát opakuji, a vidím, že marně, že sestavování vlády je věcí premiéra, ne věcí prezidenta. Věcí prezidenta je jmenovat premiéra. Tak zní ústava.

Uvítal byste, kdyby Karla Šlechtová pokračovala na postu ministryně obrany?

Nechci Andreji Babišovi, zvláště je-li Karla Šlechtová členkou hnutí ANO, mluvit do jeho práce.

Za sociální demokracii známe jména na posty ministrů. Vy jste kritizoval případného ministra zahraničí Miroslava Pocheho. Uvítal byste, kdyby sociální demokracie nominovala někoho jiného?

Já bych to velmi uvítal a považoval bych to za gesto dobré vůle respektující to, že podle ústavy prezident reprezentuje Českou republiku v zahraničí. Prezident jmenuje velvyslance. Čili jeho vztah k zahraniční politice je řekneme těsnější než u jiných resortů. To za prvé. A za druhé, já jsem zastáncem protiimigrační politiky a velmi mě potěšilo, že nedávno i pan Babiš se prohlásil za evropského lídra protiimigrační politiky. A mít ve vládě jako ministra zahraničí sluníčkáře by bylo popřením těchto našich prohlášení i prohlášení vlády.