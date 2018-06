Ministr Plaga představí novou podobu maturit. Ve hře jsou dvě úrovně z matematiky

Současné nastavení maturit kritizuje řada učitelů i dalších odborníků na vzdělávání. Poukazují na to, že přibývá maturantů, kteří u zkoušek neuspějí. Podle dalšího hosta Otázek Václava Moravce, senátora Jiřího Růžičky, který je zároveň ředitelem gymnázia Jana Keplera v Praze, je proto třeba jednat také o tom, zda je maturita potřebná na všech typech škol. Domnívá se, že na učilištích by byla vhodnější mistrovská zkouška.

Ministr v České televizi také zopakoval, že by se podle něj písemné práce z češtiny nemusely opravovat centrálně. Již v úterý uvedl, že by považoval za rozumné stažení maturit jen na didaktické testy.

„Řešení může být rozdělení na matematiku a matematiku plus nebo mistrovskou zkoušku a matematiku maturitní,“ navrhl Plaga. Sám by se přikláněl k zavedení dvou úrovní maturity z matematiky, která by jinak podle něj měla zůstat povinná.

Plaga tento týden oznámil, že chce diskutovat o podobě maturit a o nastavení jejich otázek a odpovědí. Řekl to poté, co se kvůli chybám v letošních přijímacích i maturitních testech rozhodl odvolat z funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Jiřího Zíku.

„Na podzim bych chtěl mít jasno o podobě (maturit) a pak by to šlo do legislativního procesu,“ uvedl ministr Plaga v Otázkách. Konečná podoba návrhu by podle ministra měla vycházet z výsledků odborné diskuse. Pokud by změny schválila Poslanecká sněmovna, mohly by se týkat maturantů, kteří půjdou ke zkoušce na jaře 2020.

Plaga bude žádat závazek na zvýšení platů v dalších letech

Ministr školství v Otázkách Václava Moravce dále uvedl, že bude při dalších jednáních o státním rozpočtu žádat, aby dokument obsahoval i závazek dostatečného zvýšení částky na platy ve školství pro rok 2020 až 2021. Navíc by rád získal více peněz pro vysoké školy.

Ministr bude usilovat také o více prostředků pro nepedagogické pracovníky ve školství. Na to, aby se jejich platy dorovnaly, by bylo podle něj potřeba jednotek miliard korun.