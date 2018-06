KSČM mění podporu vlády za posty, míní Kupka. Podporujeme, tak kontrolujeme, souhlasí Kováčik

Toleranční patent by měl Babišově druhé vládě zajistit důvěru komunistických poslanců. Kabinet se sociálními demokraty hodlá KSČM podpořit i přesto, že poslanci ANO a ČSSD schválili rozšíření misí české armády mimo jiné v Pobaltí. KSČM přitom byla proti, nesouhlasí především s vysláním vojáků k hranicím s Ruskem, neboť to považuje za „kontraproduktivní“.

„Zákon, který je z naší dílny, je ve druhém čtení v poslanecké sněmovně. Pokud bude úspěšně projednán, není zapotřebí to dávat do programového prohlášení. Pokud nebude, bude zmínka v dohodě o případné podpoře a spolupráci,“ vysvětlil šéf poslaneckého klubu KSČM. „Pokud poslanci hnutí ANO a ČSSD v závěrečném hlasování komunistický návrh nepodpoří, pak ať si jednají, s kým chtějí,“ vzkázal Kováčik.

V případě, že by se ANO, ČSSD a KSČM dohodly na zdanění církevních restitucích, a po vyslovení důvěry by tak Babišův menšinový kabinet neučinil, podle Kováčika by padla podpora i tolerance vlády, na pořadu dne by byl odchod strany do opozice a hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, řekl v Otázkách Václava Moravce. „Je to bod, na kterém naše podpora závisí nejvíce,“ zdůraznil.

Kupka: KSČM mění podporu za posty

Místopředseda opoziční ODS Martin Kupka v pořadu KSČM zkritizoval, protože je podle něj patrné, že podporu vládě komunisté nevysloví na základě programových shod. Vyjmenoval některé rozpory mezi KSČM a hnutí ANO, třeba právě že komunisté chtějí vystoupit z NATO a omezovat mise, Babišova vláda v demisi naopak mise rozšířila a nehovoří o vystoupení z NATO.

Kupka také citoval z předvolebního programu KSČM, že strana hodlá zamezit prorůstání moci ekonomické, politické a mediální. Andrej Babiš však podle odhadů časopisu Forbes disponuje majetkem v řádu desítek miliard korun a vlastní podstatnou část soukromých médií v České republice. V tom je podle Kupky rozpor.