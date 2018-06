Agresivní pejskař v Praze zbil a zkopal cyklistu. Pátrá po něm policie

Cyklista byl napaden koncem dubna v lesoparku v pražských Letňanech u Toužimské ulice. „Celý incident odstartovala banální záležitost, když cyklistovi vběhl pod kolo volně pobíhající labrador. Tomu se muž na kole snažil vyhnout, ale i přes usilovné brzdění se předním kolem psa dotkl,“ popsal situaci Daněk. „To rozzuřilo jiného muže, pravděpodobně majitele psa, který na cyklistu zaútočil,“ doplnil.

Útočník pětatřicetiletého cyklistu začal bít pěstmi do hlavy a kopat kolenem do horní poloviny těla, až napadený skončil na zemi. Pak útočník odešel i se psem pryč. „Celému incidentu přihlížel desetiletý syn poškozeného, který si pak všiml, že agresor nastoupil do tmavého vozidla a odjel pryč,“ sdělil mluvčí.

Policisté již prověřili celé okolí incidentu, ptali se pejskařů v Letňanech a prohlédli kamerové záznamy, ale nic z toho jim zatím nepomohlo pachatele vypátrat. Proto s napadeným sestavili identikit, tedy pravděpodobnou podobu útočníka, a prosí o pomoc při pátrání po podezřelém veřejnost. Lidé se mohou s informacemi k případu obracet na linku 158.