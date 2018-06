Senátor jedním vrzem. Část politiků chce změnit volební systém po australském vzoru

Po 22 letech by se v Česku mohla změnit pravidla voleb do Senátu. Pokud dnes hlasování nemá jasného vítěze, jdou lidé k urnám s týdenním odstupem ještě jednou. Nově část politiků prosazuje jen jedno kolo s odůvodněním, že to zvýší zájem lidí o volby. Změnu slibuje programové prohlášení současné vlády v demisi a počítá s ní i připravovaná koalice ANO a ČSSD.