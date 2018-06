Stovka dětí operovaných ještě v těle matky poděkovala svým zachráncům

Lékaři z Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí se při nitroděložních operacích zaměřují hlavně na jednovaječná dvojčata. V jejich případě se totiž problémy objevují až ve třetině těhotenství. Největší výhodou takových operací je podle lékařů to, že dítě je pak často možné porodit v plánovaném termínu. To snižuje riziko dalších zdravotních komplikací.

Choroba se však stejně projevila, Vojta má postiženou nohu. „Bez toho zákroku by nebyl možná ani jeden, takhle to odnesla jenom periferie, a to se dá nahradit. Hraje si s ostatními dětmi, rád montuje a rozebírá věci, jezdí rád na kole,“ říká jeho maminka Miriam Měsková.

Jednovaječná dvojčata trpí „bojem“ o krev v placentě

Transfuzní syndrom operují v Centru fetální medicíny v Podolí nejčastěji. Vzniká kvůli tomu, že jednovaječná dvojčata se vyvíjejí ve společné placentě. „Děti se o ni nestejnoměrně dělí, ‚bojují‘ spolu o množství krve,“ popisuje problém vedoucí lékař centra Lubomír Hašlík.

Lékaři s pomocí jemné optiky hledají v placentě cévy, které děti spojují a pak je pomocí laserového paprsku přeruší. „Šance na přežití obou dětí je 65 %, a na přežití aspoň jednoho dítěte se blíží 90 %, což je skvělé,“ vysvětluje Hašlík.