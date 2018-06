V Česku startuje až čtvrtroční placené volno na péči o blízké. Přečtěte si, jak o něj požádat

Úkol pro zaměstnance: Hlásit, že potřeba péče trvá

Zaměstnanec ošetřovatelské volno, podobně jako nemocenskou, vyjednává přes zaměstnavatele. Pro něj musí pro zaměstnavatele vyplnit formuláře z webu ČSSZ a předložit mu i lékařské formuláře, které potřebu dlouhodobého ošetřovného potvrzují. Aby na výplatu finanční podpory dosáhl, musí zaměstnavateli rovněž dokládat měsíční lékařská potvrzení, že potřeba dlouhodobé péče trvá.

Zaměstnavatel musí zaměstnance v práci omluvit. Pustit ho nemusí jen tehdy, pokud mu v tom brání vážné provozní důvody. Musí to ale pracovníkovi písemně zdůvodnit.

Hospodářská komora ošetřovatelské volno už dřív kritizovala. Kromě obav z nedostatku pracovních sil argumentovala tím, že někteří zaměstnanci budou novou možnost zneužívat. Ministerstvo práce s tím ale nesouhlasí a poukazuje na to, že ošetřování bude možné jen u lidí po návratu z nemocnice a musí ho navíc schválit lékař.

Za pobyt v léčebnách a nemocnicích se dá ušetřit miliarda

Novinka by měla ročně vyjít na 1,8 miliardy korun. Suma zahrnuje výdaje na ošetřovné z nemocenského pojištění i výpadek u daní a sociálních odvodů. O 242 milionů ročně by přišlo ještě zdravotní pojištění. Za pobyt nemocných v léčebnách a nemocnicích by se ale díky péči v rodinách mohla ušetřit asi miliarda.

Se stárnutím společnosti a prodlužováním života navíc potřeba péče roste. Někteří lidé kvůli opatrování rodičů či jiných příbuzných musejí opustit práci, podepíše se to na jejich příjmu i budoucí penzi. Podle dvou dřívějších výzkumů péči v rodinách v Česku dostávalo kolem 80 000 seniorů a seniorek. Většinou se o ně staraly ženy - manželky, dcery či snachy. Průměrně rodina věnovala opatrování blízkého 41 hodin týdně.