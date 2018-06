13 let babyboxů v Česku. V Písku spouští schránku nové generace

Otec myšlenky bezpečných schránek pro odložené děti je rád, že babyboxy fungují ve většině okresních měst. Schází ale podle jeho slov třeba v Tachově, rád by také instaloval babybox v Žatci. „Můj odvěký, nedobytný hrad je Vsetín, kde se o to snažím také několik let,“ jmenoval hlavní plány Ludvík Hess.

„Babyboxy nové generace, které vyrábí Zdeněk Juřica z Náměšti nad Oslavou, jsou antikorové, mají dvoukřídlá dvířka, která se otevírají automaticky a samočinně se zase zavírají. Nejsou pouze vytápěné, ale vnitřní prostor je klimatizovaný. Samozřejmě také velice sofistikovanou signalizací podávají zprávy do mobilů a počítačů personálu a pracovníků,“ přiblížil zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

Projekt podporuje i Nadace Naše dítě, kterou založila současná senátorka (nestr. za ANO) Zuzana Baudyšová. Podle ní je důležité, aby zdravotníci ihned poté, co dítě zaopatří, ho co nejrychleji předali do procesu umožňujícího adopci miminka.

„Je to všechno na vůli i povinnosti ošetřujícího personálu, aby děti nebyly dlouho v ústavní péči, ale dostaly se co nejrychleji do rodiny,“ říká Baudyšová.

98 holek, 73 kluků

V Česku bylo v babyboxech od jejich zavedení v roce 2005 zanecháno do 1. června letošního roku 171 dětí, z toho 98 holčiček a 73 kluků. V nemocnicích, budovách zdravotnické záchranné služby nebo i radnic funguje 74 těchto speciálních schránek.

Babyboxy mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když je do něj vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení.

Schránky jsou rovněž umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo uvidí. Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.