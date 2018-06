Alternativní cigarety představují únik od rizika rakoviny. Nebezpečí však nezmizí

Nejpopulárnějšími alternativami tabákových cigaret jsou e-cigareta na tekuté náplně a systém, který nahřívá pevné tabákové náplně. Podle průzkumu je v Česku vyzkoušelo přes 60 procent kuřáků. Podle většiny studií jsou méně škodlivé než běžné cigarety.

„Nejrizikovější formou budou vždy zápalné cigarety, poté by byl pravděpodobně zahřívaný tabák a nejméně rizikové jsou elektronické cigarety,“ vysvětluje adiktolog Adam Kulhánek ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jenže to neznamená, že jejich kouření i tak významně nezvyšuje riziko některých vážných onemocnění. „Že škodí, o tom už pochybnosti nemáme žádné. Čili i kdyby to bylo lepší než běžná cigareta, což je možné, ale nevíme to, tak je rozhodně nedoporučujeme,“ varuje před kouřením náhražek primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí ve VFN v Praze Jiří Votruba.

Škodlivý není zdaleka jen tabák. „Byly nalezeny látky jako formaldehyd nebo diacetyl. Případně těžké kovy, které se uvolňovaly pravděpodobně z cívek těch e-cigaret. I u zahřívaného tabáku dochází k nějaké mírné formě spalování,“ vysvětluje Kulhánek.