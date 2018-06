Novela stavebního zákona zahltila úředníky. Stavby kvůli tomu stojí

Ředitelka dětské skupiny Čtyřlístek Helena Jakubcová chtěla ve Zvoli u Prahy vybudovat školku. Míst pro děti se tam totiž nedostává, čtyři současné školky nestačí. Získala na to dokonce evropskou dotaci. Když ale zjišťovala, za jak dlouho by dostala povolení, čekání vzdala. „Trvalo by to rok a půl. Přišli bychom tím o rok dotované školky,“ říká.

Nový stavební zákon způsobuje ve Zvoli i zpoždění stavebních prací. Příkladem je plánovaný vodojem. Obec získala potřebné povolení až po čtvrt roce. „To je oproti třiceti dnům, kdy úřady mají reagovat, velmi pozdní doba,“ stěžuje si starosta Zvole Miroslav Stoklasa (nestr.).

Povolování staveb se centralizovalo a podle nového zákona o něm rozhodují jen v obcích s rozšířenou působností. V případě Zvole to jsou Černošice, kde teď musí zvládnout práci, kterou dřív vykonávali na čtrnácti stavebních úřadech. Přestože se v Černošicích na změnu snažili připravit včas, nepodařilo se jim na nově vzniklá místa sehnat lidi. A tak za leden nevydali žádné stanovisko.

První úřednice nakonec nastoupila patnáctého února. Týdně zvládne vyřídit deset žádostí, na jejím stole se jich ale nahromadilo osm set. „Další skříň je ještě tady a v ní jsou všechny nevyřízené žádosti od začátku roku,“ popisuje vedoucí Odboru územního plánování v Černošicích Helena Ušiaková.