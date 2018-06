Otcovskou dovolenou si za tři měsíce vzalo přes devět tisíc lidí. Stát jim vyplatil 46 milionů

„Zájem o otcovskou dovolenou hodnotíme jako poměrně vysoký a přibližuje se předpokladům, které jsme při návrhu dávky očekávali,“ uvedl Martin Bačkovský z ministerstva práce a sociálních věcí. Z prvních údajů podle něj vyplývá, že by časem mohlo otcovskou dovolenou čerpat až 70 procent nových otců.

Naplnila by se tak původní očekávání ministerstva. A to i z finančního hlediska. Podle původních odhadů by otcovská mohla stát vyjít na přibližně 630 až 800 milionů korun ročně. Na daních a odvodech by stát mohl přijít asi o 72 až 93 milionů. Ministerstvo ale zatím nechce dělat žádné závěry. „Vypovídající budou údaje minimálně po jednom roce účinnosti,“ řekl Bačkovský.

Sedmidenní volno si vzal i Petr Tvrdý z Prahy. „Nenazýval bych to úplně dovolenou, pomáhal jsem partnerce, která byla čerstvě po porodu, a staral jsem se o syna. Ale jsem rád, že jsem měl tu příležitost s nimi být,“ řekl Tvrdý. Ocenil by, kdyby byla dovolená delší.

Týden volna za nejvýše 8575 korun

Na týdenní volno má od letošního února nárok každý otec nově narozeného dítěte, který je plátcem nemocenského pojištění. Dovolenou si musí vybrat do šesti týdnů od narození potomka, stát mu poté vyplatí 70 procent ze základu jeho příjmu.

Za sedm dní volna dostane nový otec maximálně 8575 korun. O otcovskou dovolenou se mohou přihlásit také noví pěstouni. Týká se totiž i těch, kteří si do náhradní rodinné péče přebírají dítě mladší sedmi let.