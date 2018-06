Mladých bezdomovců je až deset tisíc. Nezažili normální život, práce s nimi je těžší, říká expert

Václav Bural strávil mládí na lavičce v centru Prahy, přežíval díky štědrosti turistů. „Je to občas dost nebezpečné, protože tam jsou takoví frajeři, kteří člověku uříznou batoh ze zad, když spí,“ popisuje své zkušenosti.

Bezdomovcem se stal ve 22 letech, když přišel o bydlení. „Vzhledem k tomu, že jsem 14 dní před tím nastoupil do práce, kde nebyla možnost žádné zálohy, tak najednou šup a byl jsem na ulici,“ říká.

Čtyři roky přespával v opuštěných budovách. Přitom pravidelně chodil do knihovny, kde si tiskl životopisy a hledal práci. „Nejlepší směr to nabralo, když na jeden ze squatů přijel známý s nabídkou práce, protože předělával barák. Řekl: můžete u mě bydlet, dám vám každý den tolik a tolik.“

Přibývá mladých, psychicky nemocných a drogově závislých

Bezdomovectví se tento týden věnovala odborná konference v Praze. Osm let sbíral informace o lidech bez domova do 26 let Jakub Marek z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Podle něj se život na ulici mění – mezi bezdomovci je víc mladých, psychicky nemocných a drogově závislých.

„Mladí lidé říkají, že nejsou tak špinaví, že jsou hůře poznatelní než staří opilci. A ti staří na lavičkách zase říkají, že nechodí krást a že dodržují zákony,“ uvádí autor výzkumu Jakub Marek.