Odborníci do škol, navrhuje ministerstvo. Bez pedagogického základu by mohli učit na odborných školách

Experti z praxe by mohli i bez pedagogického vzdělání učit na středních odborných školách. Novelu zákona připravilo ministerstvo školství kvůli nedostatku učitelů. Ředitelé škol i inspekce by ale šli ještě dál: lidé s vysokoškolským vzděláním by měli mít možnost učit na všech typech škol, nejen na těch odborných.