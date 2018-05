Podruhé se stane Babiš premiérem 6. června. Řekl to po jednání s prezidentem

Babišova druhá vláda by mohla vzniknout ve spolupráci se sociální demokracií a s podporou komunistů. O tom, zda má ČSSD do koalice s hnutím ANO vstoupit, hlasují sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu. Výsledky referenda budou vyhlášeny 15. června.

O personálním obsazení vlády spolu Babiš a prezident nemluvili. „Probírali jsme různé možnosti a jména, ale nechci to komentovat. Já sám v tom ještě nemám jasno, i co se týká hnutí ANO,“ doplnil Babiš.

Prezident už v pondělí upřesnil, že Andreje Babiše, který nyní vládne v demisi s menšinovým kabinetem, jmenuje podruhé premiérem do poloviny června . Nevyloučil také, že se zúčastní sněmovní schůze, na které budou poslanci o důvěře kabinetu hlasovat.

„Pan prezident mě informoval, že mě jmenuje premiérem 6. června. Pak dostanu lhůtu na sestavení nové vlády a prezident bude chtít mluvit s novými členy kabinetu. Na základě toho můžeme požádat sněmovnu o důvěru. To předpokládám v týdnu od 10. července,“ oznámil premiér v demisi Babiš.

Babiš i Zeman očekávají, že ČSSD do koalice vstoupí

Hnutí ANO tvrdí, že jinou variantu než vládnutí s ČSSD v záloze nemá. Prezident Zeman ale už dříve uvedl, že on vidí i jinou variantu, se kterou chce nejprve seznámit Babiše. Premiér v demisi ale po jednání v Lánech o další variantě blíže nehovořil.

„Pan prezident se vyjádřil tím způsobem, že počítá s tím, že členové ČSSD vstup do vlády podpoří,“ řekl Babiš. Se stejným výsledkem počítá i on. „Hlavně si přeji, abychom to měli za sebou a mohli se věnovat práci,“ dodal.