Ministr Vojtěch: Protikuřácký zákon potřebujeme také proto, aby se děti neučily kouřit

Takzvaný protikuřácký zákon je potřeba zachovat alespoň dalších několik let beze změny, aby bylo možné s dostatečným odstupem zhodnotit jeho dopady. Po roce účinnosti zákona to řekl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (ANO). Kromě toho uvedl, že nejvíce kuřáků v Česku se vyskytuje mezi mladými lidmi. Ti se do začátku účinnosti zákona hojně oddávali tabákovým výrobkům v barech a na diskotékách. Také proto je zákon ve stávající podobě důležitý, zdůraznil Vojtěch.