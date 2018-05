Nebývalá shoda. Novelu o urychlení stavby dálnic chce celá sněmovna

„Člověk, který poté, co proběhla všechna řízení, vlastní pozemek ležící v cestě nějaké dopravní stavby, dostane peníze, které mu za to stát nabídl. Následně na tom pozemku začnou stavět, a on se může soudit o zbytek částky místo toho, aby mohl celou tu stavbu úplně zablokovat,“ shrnul v Událostech, komentářích jeden z hlavních přínosů novely poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

„A právě tady to takzvané mezitímní rozhodnutí (…) říká, že vyvlastňovací úřad může investora vpustit na pozemek, stavba může být zahájena a teprve poté paralelně dále probíhá soud o vyvlastnění, náhradu škody, ale nezastaví to celou stavbu,“ uvedl k zavedenému pojmu Kolovratník.

Původně se pracovalo s pojmem předběžná držba, od něhož ale poslanci v návrhu ustoupili z obav, aby novela nenarazila u Ústavního soudu, pokud by ji někdo napadl. Mikuláš Ferjenčík má za to, že novela nepochybně u Ústavního soudu skončí, protože představuje velmi významný zásah do vlastnických práv.

„Mezitímní rozhodnutí už v právním řádu je, je odzkoušené, známe ho a máme potvrzeno i od ústavních právníků, že by mělo fungovat,“ dodal Kolovratník. Podle jeho slov je novela balíkem 17 návrhů, z nichž pouze jeden se týká ustanovení mezitímního rozhodnutí.

V zákoně má být i „bič na úřady“

„Je tam řada dalších zlepšení, která budou fungovat stoprocentně a bez problémů a máme jejich funkčnost ověřenu přímo od lidí z praxe, kteří jsou na přípravy staveb ať ze strany Ředitelství silnic a dálnic, nebo Správy železniční dopravní cesty,“ prohlásil poslanec ANO.

Ústavně právní výbor při schvalování návrhu v druhém čtení také doporučil do novely vložit tzv. fikci souhlasu. Týkala by se přípravy dopravních, energetických a dalších staveb, na něž se zákon vztahuje. Pokud by úřad nevydal závazné stanovisko do 60 dnů, mělo by se za to, že nemá námitek.