Vondráček (ANO): O novičoku by poslanci jednat neměli. Provokovat prezidenta se nemá, kdo ví, co řeknou

Výroky prezidenta o novičoku korigoval premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), když řekl, že „v Česku nebyla nikdy vyráběna, vyvíjena ani skladována žádná látka typu novičok“. To podle předsedy sněmovny stačí a poslanci by se podle něj neměli ke kauze vracet. „Premiér se vyjádřil jasně. Nevím, jestli je ku prospěchu, abychom poté znovu otevírali debatu. Kdo ví, co tam zazní a kdo co řekne,“ obává se Vondráček mimořádné schůze sněmovny.

Hrozí podle něj, že se část poslanců bude na mimořádné schůzi vymezovat vůči prezidentovi. „Nevím, čemu by prospělo, kdyby zazněly kontroverzní výroky, ať už jakýmkoliv směrem. Tady už nejde o novičok, ale o vztah některých poslaneckých klubů k prezidentovi. Nevím, proč by se měl prezident republiky provokovat? Ta diskuse může být kontroverzní. Já jsem ten, kdo se snaží o uklidnění, a budu to dělat i nadále. Česká společnost je rozdělená, není zas tak dlouho po volbách. Měli bychom pracovat na vzájemném respektu,“ zdůraznil Vondráček.

Vondráček: Komunisté mají poměrný nárok na místa v dozorčích radách Místo novičoku se chce hnutí ANO podle Vondráčka soustředit na sestavení vlády, která získá důvěru ve sněmovně. Vondráček kvituje, že vláda vznikne se sociální demokracií, která nyní o vstupu do vlády hlasuje ve stranickém referendu. Vládu by měli podpořit komunisté, to ale podle Vondráčka neohrozí vyslání českých vojáků na misi do Pobaltí. „O tom budou hlasovat poslanci a my jsme pořád klub se 78 křesly,“ vzkázal Vondráček s tím, že zahraniční mise považuje za prestižní záležitost.