Sněmovna otevřela dveře k zálohovanému výživnému. Ve hře je návrh ČSSD i KSČM

Ne zprava, výhrady z ANO

Zda ale sociální opatření tuzemské levice projde až do Senátu, není jisté; ANO, které v minulosti zálohované výživné odmítalo, je stále v rozpacích, odmítavá stanoviska pak zní od jiných sněmovních uskupení.

„Myslíme si, že v případě, že vyjmeme nějakou skupinu nezodpovědných a do procesu za ně bude vstupovat stát, tak to bude demotivační i pro ty, kteří poctivě platí,“ konstatovala členka sněmovního sociálního výboru Veronika Vrecionová (ODS). „(Návrhy) Neodstraňují příčinu, ale řeší až následek, to znamená, že dávají peníze matkám. Vzniká tím další sociální dávka,“ podotkl šéf poslanců SPD Radim Fiala.

Podle pravice by se stát měl víc zaměřit na vymahatelnost peněz, a najít podobný způsob, jakým jsou exekuce řidičských průkazů. O ty mohou neplatiči alimentů přijít už šestým rokem; od roku 2013 soudy rozhodly o zabavení tohoto dokladu ve více než 260 případech. Každoročně jde o několik desítek dlužníků.

Samo ANO se sice kloní spíš k řešení z Lidového domu, nepřestává k němu ale být kritické a resort práce by v ideálním případě našel vlastní cestu. „Například zvýšením přídavku na děti, obědy zdarma, družiny, kroužky… To znamená pomocí přímo dětem,“ uvádí ministryně sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová (za ANO).

Na finanční dopady potom upozorňuje šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO): „Skutečně nevíme, kolik těch lidí (s případným nárokem) je, odhadujeme to a lišíme se i meziresortně. My říkáme 800 milionů, ministerstvo práce a sociálních věcí mluví až o dvou miliardách, takže vidíte: Už to je velký rozptyl a může do budoucna státní rozpočet velmi zatížit.“