Revmatickými nemocemi trpí tisíce českých dětí. A specialistů se nedostává

Příkladem vzácného revmatického onemocnění je juvenilní idiopatická artritida, agresivní nemoc postihující malé děti, při které dochází k poškození kloubů a která může mít negativní dopad i na růst a vývoj kostí. Ve čtyřech letech postihla i Petra Kuthana, který má revma i v rodinné anamnéze, ale o několik generací zpět – u babičky a prababičky.

Idiopatická artritida se zprvu projevila jako chřipka, následně zánět těla doprovázený horečkami. Dnes již třináctiletý chlapec absolvuje každých čtrnáct dní transfuze, a přestože zákrok s jehlou v ruce trvá devadesát minut, těší se na něj, protože ho aspoň na chvíli opustí bolesti čelisti, kloubů i svalů.

„Přibližně po dnu cítím, že mě nohy a svaly už tolik nebolí – a to je úplně jiný pocit,“ říká dětský pacient. „Jak dochází biologická léčba, dochází i síla. Je to jako na setrvačník, když se otočí klíčkem, tak to jde – až do závěru, kdy musí dostat další dávku,“ doplňuje Petrova matka.

Lékaři nemusí nemoc rozpoznat

Stejnou nemocí jako Petr trpí v Česku asi dva tisíce dětí, u většiny ale postihuje jen několik kloubů. Nejčastěji se projeví už v předškolním věku, třeba jen otokem kolene nebo kotníku.

„Řada lékařů v terénu, ať už praktických lékařů, nebo ortopedů, se s tímto onemocněním bohužel běžně nesetkává. A někdy na ně hned nepomýšlí,“ upozorňuje Hana Malcová z Oddělení revmatologie dětí a dospělých motolské nemocnice.