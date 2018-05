Maturita je příliš lehká, propadnout mělo víc studentů, říká odvolaný šéf Cermatu

Zíku v úterý odvolal ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO). „Žádný podrobnější důvod nezazněl, ale ten důvod je zjevný. Navenek se stalo to, co se stalo, a pan ministr se rozhodl tak, jak se rozhodl. Já to akceptuji,“ říká Zíka.

„Spíš je mi to líto, než že bych (s odvoláním) nesouhlasil. Je problém nesouhlasit s takovýmto rozhodnutím, ale je mi to líto, když člověk osm let něco dělá a myslím si, že poctivě. Vybudovali jsme systém, který nemá v Evropě ani ve světě obdoby z hlediska jeho výkonnosti. Samozřejmě to přijde líto, když nemůžete dál pokračovat,“ vysvětluje Zíka. Odvolání podle něj není úměrný trest, uznává však, že jako ředitel za chyby musí nést odpovědnost.

V e-mailu ředitelům byla chyba, omluva ne

Například šéf Pedagogické komory prohlásil, že k chybě sice dojít může, víc mu však vadilo, jak o ní Cermat informoval. Zíkův e-mail ředitelům škol, v němž je upozornil na chybu v přijímací zkoušce, totiž neobsahoval žádnou omluvu. A naopak paradoxně obsahoval pravopisnou chybu.

„Ano, to se stalo. Nevím, jestli si to dovedete představit. Když jsem zjistil, že je tam chyba, která může mít dalekosáhlý dopad, tak ve stresu, ve snaze co nejrychleji informovat ředitele, aby se nezmnožil dopad té chyby, jsem vynechal jedno slovo a napsal jsem e-mail. A omluvil jsem se následně, že jsem se neomluvil v tom prvním, protože to bylo opravdu tak rychle. Prostě se to stalo ve stresu a v rychlosti,“ popisuje Zíka.