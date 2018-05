Exnáměstek Šiška i státní zástupce se odvolali v případu údajného vydírání OKsystem

Městský soud v Praze letos v dubnu uznal Šišku vinným z trestného činu vydírání a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Od jeho dalšího potrestání ale upustil, protože Šiška si už odpykává čtyřletý trest za jinou trestnou činnost na ministerstvu, konkrétně za zmanipulování IT zakázek na provoz systému výplaty sociálních dávek.

„Připomeňme, že skutek se stal v první polovině roku 2012. To je poměrně dlouhá doba a mezitím byl pan Šiška odsouzen. Máme za to, že trest ve výměře čtyř let, který mu byl uložen, je dostačující,“ uvedl při čtení dubnového rozsudku předseda senátu pražského městského soudu Petr Novák. Šiška, kvůli jehož stíhání rezignoval v roce 2012 ministr Jaromír Drábek (TOP 09), vinu odmítá.