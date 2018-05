Zájem Čechů o vodu roste. Nedělej vlny, vzkazuje policie a chystá lodní školení

„Je vhodné být při plavbě ohleduplný a pamatovat na ostatní účastníky. Máme zde plavce, osoby na lehátkách, plavidla bez vlastního pohonu. Vůdce plavidla by neměl způsobovat škodlivé vlnobití a sání, což může ohrozit další plavidla, ale i rybáře nebo koupající se,“ shrnuje Němcová. Dodala, že zároveň nesmějí být poškozena zařízení na březích, jako jsou třeba mola.

K nejdůležitějším pravidlům patří omezení rychlosti ve vzdálenosti do 50 metrů od břehu na 10 km/h, respektive je nutná plavba ve výtlaku – čili takovým způsob, kdy je loď při plavbě ponořená stejně, jako by stála, což fakticky omezuje její rychlost. Omezení rychlosti platí na přehradách také v oblastech určených ke koupání. Podle vyhlášky o pravidlech plavebního provozu je třeba, aby byly oblasti pro koupání vyznačené.

Rychlost plavby je omezena na vodních cestách ve vzdálenosti do 25 metrů od břehu a na vodních nádržích a „ostatních rozlehlých vodních cestách“ do 50 metrů od břehu nebo vyznačených prostorů pro koupání na 10 km/h. Stejný limit platí v plavebních kanálech (naložená plavidla mohou maximálně 5 km/h). Omezení na 6 km/h potom platí na Labi pod Ústím nad Labem, pokud je dostatek vody.

Když se malé plavidlo koupající se osobě vyhýbá , mělo by plout tak, aby se neocitlo mezi plavcem a nejbližším břehem.

Vyhláška ministerstva dopravy 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu stanoví v paragrafu 103 „ bezpečnou vzdálenost koupajících se osob od plavidel“. K malým plavidlům s motorem by se plavci neměli dostat blíže než na deset metrů, u větších lodí je pak bezpečná vzdálenost pro plavce až od 50 metrů.

Na dodržování pravidel se zaměří i policie, a to jak na způsob plavby, tak na vůdce vodních skútrů, kteří mohou dělat akrobatické prvky a figurální plavbu jen ve vymezených místech. „Za porušování pravidel hrozí sankce. V příkazním řízení může dát policie pokutu až do výše pěti tisíc, ve správním řízení jsou částky podstatně vyšší – až do sto tisíc korun,“ podotkl ředitel pořádkové policie Martin Hriňko.