Spory rodičů o děti jsou stále vyhrocenější. Ombudsmanka jich řeší o čtvrtinu více než dříve

Dohoda má přednost před soudem

Kancelář zaznamenala třeba případy předčasného odebrání dítěte z péče rodičů, aniž orgány sociálně-právní ochrany dětí OSPOD využily všechny možnosti sociální práce s rodinou. „Dohoda rodičů má přednost před soudním rozhodováním,“ uvedla Šabatová, podle které je také důležité rodině umožnit, aby své problémy vyřešila a mohla děti znovu vzít k sobě.

„Je to velmi traumatizující situace, rodiče bývají v šoku, často nevědí, co mají dělat, a je povinností OSPOD jim vysvětlit, že to nejsou nevratné kroky, že to je krok na ochranu dítěte, že pořád je s nimi počítáno a že jim nějaká služba může pomoci řešit problémy, které vedly k odnětí dětí,“ řekla ombudsmanka.