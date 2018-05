Slova Okamurovy SPD umí být radikálnější než ta extremistická, píše vnitro v návrhu výroční zprávy

„Hnutí SPD není z pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem. Vybírá si ale podobná témata jako pravicoví extremisté a nezřídka k nim zaujímá i podobné názory,“ cituje Aktuálně.cz z beta verze ministerské zprávy, která se Okamurově sněmovní formaci věnuje na půldruhé straně.

„V některých případech jsou vyjádření představitelů SPD i radikálnější než vyjádření představitelů tradičních pravicově extremistických stran,“ uvádí dosud neveřejný dokument dál. A už bez zmínky o konkrétní straně varuje, že hlavní hrozbu už nepředstavují tradiční extremistické strany, ale ty xenofobně populistické. A autoři varují, že právě populisté a extremisté chtějí ovlivňovat strategická rozhodnutí v oblasti bezpečnosti, tedy například členství v NATO či Evropské unii.

Zdržela se zpráva kvůli SPD? Spekulace, říká Metnar

Vnitro zprávu obvykle vydává v polovině května, letos má ale jeho publikace zpoždění, třebaže experti už svou práci dokončili. Čeká se ale na podpis šéfa resortu Lubomíra Metnara, který dokument pustí do připomínkového řízení a na vládní stůl.

„Ta zpráva musí být vyprecizovaná. Na příští či přespříští vládě to asi nebude,“ přiznává pro Aktuálně ministr v demisi Metnar a podle svých slov má povšechní tušení o tom, že se materiál věnuje SPD. „Nějaké zmínky tam jsou, jelikož nejsem s finální podobou detailně seznámen, tak bych to nechtěl dál komentovat,“ prohlásil. Že by se zpráva zbrzdila kvůli SPD, ale odmítá.

„Ne. To je spekulace. Nemůže to být problém, neboť jsou na hodnocení kritéria a pravidla,“ sdělil a ještě abstraktněji mluvil šéf vlády v demisi Babiš. „Tu zprávu neznám a nemluvili jsme o tom. Musím se s tím seznámit a potom se k tomu můžu vyjádřit,“ uvedl. Podle čtyř vysoce důvěryhodných zdrojů z vnitra jsou naopak právě pasáže o SPD důvodem odkladů.

SPD: Jde o politický boj a snahu nás skandalizovat

Připomínkové řízení, kdy se ke zprávě po ministrově podpisu vyjadřují různé úřady, totiž bude trvat deset až dvacet dní, což zveřejnění dokumentu posouvá do druhé půlky června – čili do okamžiku, kdy bude jasno, zda členská základna ČSSD stojí o účast své strany v menšinové vládě s ANO opřené o komunistickou toleranci. Alternativní sněmovní kombinací je ANO opřené o KSČM a SPD.

Sama Svoboda a přímá demokracie pak mluví o záměrné skandalizaci a politicko-mediální snaze pověst hnutí pošpinit. „Tu zprávu ještě nikdo neviděl, to znamená, že na ni nelze konkrétně reagovat,“ prohlásil šéf poslanců SPD Radim Fiala. „Evidentně došlo k spolupráci státních orgánů, v tomto případě MV, a některých médií v politickém boji proti SPD. Podle mého názoru je to jasně politický útok na SPD a skandalizace hnutí SPD, které může mít souvislost se skládáním vlády.“

Pozornost vzbudily hlavně výroky o Letech

Předseda SPD Okamura se v lednu letošního roku vyjádřil třeba o protektorátním koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku. Prohlásil, že tábor nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat.

Poslanec SPD Miroslav Rozner pak tábor v Letech označil za „neexistující pseudokoncentrák“. Bývalého tajemníka strany Jaroslava Staníka policie v únoru obvinila kvůli nenávistným výrokům na adresu Židů, Romů a homosexuálů, které pronesl koncem loňského října ve sněmovně.

Nenávistnou ideologii Tomia Okamury a dalších členů SPD odsoudili zástupci národnostních menšin. Výhrady vůči SPD má například i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který SPD letos v únoru v rozhovoru v Hospodářských novinách označil za fašistickou stranu. Výroky Okamury o táboře v Letech jsou nepřijatelné také pro ministra zahraničí Martina Stropnického (ANO).