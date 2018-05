ŽIVĚ: Poslanci dali šanci proplácení prvních tří dnů nemoci. Jednat by měli i o výživném

přehrát video ŽIVĚ: Jednání Poslanecké sněmovny

Návrh na obnovu proplácení prvních tří dnů nemoci prošel prvním čtením. Proti němu hlasovali zejména poslanci ODS, TOP 09, polovina klubu KDU-ČSL i jednotlivci z dalších frakcí včetně podnikatele Pavla Juříčka z hnutí ANO. Byl přidělen dvěma výborům, sociálnímu a hospodářskému. Předloha se netýká jen zaměstnanců, ale také například vojáků, policistů, hasičů a příslušníků dalších bezpečnostních sborů. Zrušení karenční doby je i v programovém prohlášení případné menšinové vlády ANO a ČSSD. Proplácení by mělo podle dokumentu začít od července příštího roku, nemocní by měli dostávat 60 procent platu. Vláda by také měla projednat možnosti kompenzací zaměstnavatelům.



Do druhého čtení prošel také návrh, aby do přípravných tříd opět mohly chodit děti, které dosáhnou šesti let od září do prosince. Poslancům ANO, KSČM a ČSSD se změnu nepovedlo zamítnout.