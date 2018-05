Američtí vojáci znovu projíždějí Českem. Míří na cvičení do Pobaltí

První vozy amerického konvoje vjely do Česka krátce před půl osmou večer. Celkem by mělo v úterý přijet do ČR ze základny v Německu do 170 vozidel a do 300 lidí. Aby konvoj co nejméně narušoval provoz na českých silnicích, rozdělil se do sedmi částí, které na české území vstoupily se zhruba hodinovými rozestupy.

Mezi vozy jsou obrněné transportéry Striker, nákladní automobily i víceúčelové terénní vozy HMMWV, známé jako Humvee.