Ministr školství kvůli chybě v maturitním testu odvolal šéfa Cermatu

Ministr školství už v pondělí avizoval, že bude chtít po šéfovi Cermatu důrazně žádat vysvětlení, jak mohlo k chybě v maturitním testu dojít a server Týden.cz psal, že Zíka v úterý skončí. Od 1. června ho nahradí analytička Michaela Kleňhová, která měla původně do čela Cermatu nastoupit od příštího roku, když vyhrála výběrové řízení.

Kleňhová má podle ministra navrhnout změny, které by u maturit a přijímacích testů zamezily opakování chyb. Robert Plaga zároveň ocenil práci Jiřího Zíky: vyzdvihl třeba to, že za celých osm let neuniklo před maturitami zadání testů.

Podle ministra je potřeba také diskutovat o podobě maturit a o nastavení otázek a odpovědí. Za rozumné označil případné stažení maturity pouze na didaktickou část. „Nebráním se otevření široké debaty o podobě maturit a případném přenastavení,“ uvedl ministr školství v demisi.