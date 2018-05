ŽIVĚ: Komunistům navzdory. Sněmovna bude schvalovat armádní mise už v pátek, rozhodli poslanci

Širší vedení KSČM počátkem května oznámilo, že pokud bude programové prohlášení vlády ANO s ČSSD obsahovat závazek na posílení armádních misí, komunisté kabinet nepodpoří . Návrh programu obsahuje slib na posílení české přítomnosti v Afghánistánu a v Iráku. Hovoří se v něm i o přispívání do vojenských sil NATO v Pobaltí či do sil rychlé reakce.

Návrh na zařazení bodu na pátek podpořili kluby ANO, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Proti zařazení bodu vesměs hlasovali poslanci SPD Tomia Okamury a KSČM.

Občanští demokraté, kteří zahraniční armádní mise dlouhodobě podporují, se hlasování zdrželi. „Jsme připraveni hlasovat pro mise, pokud je předloží vláda s důvěrou sněmovny,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Premiérovi v demisi Andreji Babišovi vytkl, že s občanskými demokraty o podpoře vládního návrhu misí nevyjednával.

Naopak podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska musejí být „po mnoha proruských excesech“ spojenci ujištěni o tom, že Česko jejich spojencem je. Soudí, že Babišovi nezáleží na tom, zda mise budou schváleny, nebo ne. V případě, že by schváleny nebyly, by podle Kalouska ukazoval na ostatní a tvrdil, že on za to nemůže. Podle šéfa poslanců KDU-ČSL by nebylo dobré, aby se armáda stala kolbištěm politického boje.

Novela zákona o střetu zájmů

Poslanci také rozhodují o tom, zda budou majetková přiznání komunálních politiků dostupná volně na internetu jako nyní, nebo výhradně na základě individuální žádosti. Čeká je také znovu úvodní kolo debaty o zmírnění protikuřáckého zákona, díky němuž by mohlo dojít k uvolnění zejména úplného zákazu kouření v restauracích.

Poslanci už zákon o střetu zájmů u komunálních politiků zmírnili z obavy, že by kvůli povinnosti zveřejňovat údaje o svém majetku nebyl zájem kandidovat v podzimních komunálních volbách. U představitelů malých obcí, kteří za obecní funkci nepobírají plat, tak budou veřejné jen údaje o nemovitostech a funkcích ve firmách. Údaje o movitém majetku a závazcích komunálních politiků mají být neveřejné.

Novelu ale vrátil poslancům Senát. Senátoři vedle omezení přístupu do registru také požadují, aby se komunální politici mohli dozvědět, kdo se o jejich majetkové poměry zajímal. Starostové a další představitelé regionů ohlásili na odpoledne demonstraci před budovou Úřadu vlády. Mimo jiné chtějí shromážděním podpořit právě senátní verzi zákona.

Potikuřácký zákon opět ve sněmovně

Úvodní kolo diskuse o zmírnění protikuřáckého zákona čeká už třetí dějství, dvakrát je sněmovna přerušila. Poslanecká předloha by přinesla možnost zřizování kuřáren v restauracích, divadlech, kinech a dalších kulturních zařízeních a na sportovištích včetně hal. Provozovatelé menších hospod, v nichž se nepodává jídlo, by se mohli rozhodnout, zda bude podnik kuřácký, nebo nekuřácký.