Slušní lidé? Neonacisté a kriminálníci, říká režisér Rychlík. Blokáda divadla mu připomněla fašisty

Připomíná také jednu z prvních aktivit skupiny, kdy se v září 2016 asi padesátka členů vydala v Brně hledat náměstka primátora Matěje Hollana za to, že svolal akci proti nenávisti. Když ho nenašli v hospodě ani kavárně, vydali se až k jeho domu, ani tam ale nebyl. Primátor Brna Petr Vokřál (ANO) akci odsoudil jako „trestnou výpravu bandy rváčů“.

„Slušní lidé je skupina, která má kořeny v nejtvrdších jádrech fotbalových brněnských hooligans, jsou to vyhazovači, trenéři, současní neonacisté. Skupina se projevuje násilnicky, v 90. letech řada jednotlivců, kteří jsou nyní členy Slušných lidí, měla problémy se zákonem a řada z nich měla podmínku na kriminál,“ říká režisér.

Podle režiséra Rychlíka sice mají na kritiku umění právo, ne však na narušování představení. „Podstatné je, že je naprosto nepřípustné, aby bylo jakkoli násilným aktem, třeba vniknutím na scénu, přerušováno divadelní představení. To se tu dělo ve 30. letech, kdy čeští fašisté přerušovali představení Osvobozeného divadla,“ připomíná.

„Pak je naprosto nepřekročitelná hranice, kdy stát začne určovat, co máme číst, poslouchat, jaké divadlo sledovat. To má být zajištěno ústavou, to je svoboda projevu. Můžeme veřejně nesouhlasit, kritizovat. Nikdo, kdo vystupuje ve veřejném prostoru, není nekritizovatelný. Ale tito hoši ze Slušných lidí byli v divadle možná poprvé,“ podotýká režisér.