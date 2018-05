O zachování matrik budou rozhodovat starostové, placeny ale budou podle výkonu

„Bude to paušální částkou za prvozápis a bude to rozčleněné podle administrativního výkonu,“ vysvětlil Metnar. Částky se budou pohybovat od asi 640 korun za narození dítěte, 1900 korun za zápis úmrtí a přibližně 3800 korun za zápis sňatku.

Podle ministra změna financování ušetří asi 150 milionů korun ročně, stejně jako kdyby se část matrik zrušila. Obce budou výkony vykazovat zpětně a dostanou je proplacené.

Matriky v různých obcích dostávaly podle Metnara různé částky. „Některé obce dostávaly v rámci paušálu na úkon 250 korun, jiné až 113 tisíc korun. To je neodůvodnitelný rozdíl,“ dodal.

Asociace krajů i obcí návrh vítají

Předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl s návrhem souhlasí. „Matriky mají v obcích tradici. Jsou záležitostmi veřejné správy, které bychom neměli poměřovat pouze penězi, i když je občané využívají třeba jen jednou ročně,“ řekl.

Řešení vítá i předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO). „Je to správný krok především pro občany, protože by k vyřízení této agendy museli dojíždět desítky kilometrů,“ dodala.

Starostové a další představitelé regionů chtěli v úterý odpoledne kvůli avizovanému rušení matrik demonstrovat před budovou Úřadu vlády.

Vnitro podle původního návrhu mělo seškrtat do konce letošního roku počet matrik o třetinu, tedy zhruba o 400. Záměr mohl dopadnout na matriky, kde ročně provedou méně než 20 úkonů a do 20 kilometrů od obce je jiný úřad. Starostové upozorňovali na to, že změna by zkomplikovala život hlavně starším a chudším lidem. Ministerský návrh vycházel z rozboru z let 2014 až 2016. Podle Svazu měst a obcí ČR už není aktuální.