Obrat u Čapího hnízda. Změna postoje státního zástupce vyvolává otázky

„Pokud se státní zástupce takového jednání účastní, tak dává najevo, že to je on, kdo je garantem trestního stíhání, kdo o něm ví, kdo ho řídí,“ podotkl senátor, advokát a bývalý policejní vyšetřovatel Václav Láska (SEN 21).

„Je to skutečně neobvyklý postup. Dosáhnout vydání Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání a ve velmi krátkém úseku na to zrušit usnesení o zahájení trestního stíhání,“ okomentoval advokát Petr Toman.

„Tím, že byl státní zástupce přítomen na jednání mandátového a imunitního výboru, tím, že tam vysvětloval a vlastně hájil postup, tak jsem myslel, že musel vědět o tom, že policista zahajuje trestní stíhání. Nedovedu si představit, že by byl policejní komisař tak naivní a hloupý a spustil celou akci bez vědomí státního zastupitelství, to znamená, že nemáte krytá záda,“ uvedl právník Ortman.

Podle Tomana by se měl státní zástupce snažit veřejně objasnit svůj postup, pokud to nepoškodí zájmy obviněných nebo svědků a poškozených, protože jinak vznikají pochybnosti a různé spiklenecké teorie. „Pakliže probíhá trestní stíhání premiéra, poslanců, tak o nějaké neveřejnosti trestního řízení nelze vůbec uvažovat. Na to by měl dle mého názoru státní zástupce zareagovat a přizpůsobit se,“ míní.

Změna postoje státního zástupce by se mohla dát vyčíst z jeho usnesení o zrušení stíhání. Kromě žalobce ho mají k dispozici i čtyři lidé, které obvinění zprostil. Reportéři ČT se obrátili na Faltýnkova advokáta Josefa Bartončíka, ale rozhodnutí státního zástupce neposkytl. Mluvit nechtěl ani další ze čtveřice zproštěných, bývalý člen představenstva Farmy Čapí hnízdo Luděk Kalivoda.

Pozice pro zrušení trestního stíhání u dalších?

Zprávu o zrušení stíhání přinesl deník Právo, redaktor Radim Vaculík měl možnost si usnesení státního zástupce alespoň přečíst. „Kauzu Čapí hnízdo bych rozdělil do dvou dějů. Prvním bylo převádění akcií z jedné firmy do druhé, u kterého byla skupina, u níž státní zástupce zrušil trestní stíhání. Vykládám si to tak, že nemuseli vědět, respektive nejsou důkazy pro to, že věděli, co se bude dál s Farmou Čapí hnízdo dít,“ přiblížil Vaculík.

Podle policie řídil transakce z dotací kolem Čapího hnízda Andrej Babiš. Svým spolupracovníkům včetně Jaroslava Faltýnka měl dávat pokyny, aby firmu přejmenovali a změnili tak, aby mohla získat dotaci.