Martin Kolovratník (ANO): Varianta s podporou KSČM a SPD nemůže fungovat, to raději předčasné volby

Od voleb do poslanecké sněmovny je to dnes 220 dnů. Kdy si myslíte, že budeme mít vládu s důvěrou? „Korektně říkám, že 220 dní je opravdu hodně dlouhá doba. V poslaneckém klubu ANO cítíme, že je to do jisté míry znát i na práci sněmovny. Čekáme na polovinu června a rozhodnutí ČSSD a věřím, že v řádu dnů nebo maximálně jednotek týdnů to hlasování bude – že vláda požádá do července.

Řádná schůze sněmovny je naplánovaná na první půlku července, takže věřím, že pokud to nebude do prázdnin, tak nejpozději hned na začátku prázdnin.“ Deník Právo dělal anketu mezi všemi poslanci ANO a ptal se jich, jestli by byli pro vyslovení důvěry vládě s podporu SPD a KSČM a vy jste řekl „Spíše ne“ – co to přesně znamená? „Dneska už by to možná bylo trochu ostřejší NE. Spojení strany, která má blízko ke krajní pravici, a strany, která je výrazně levicová, mi prostě přijde nefunkční. To, co je pro mě asi zásadní a nepřekročitelná otázka, je zahraničně-politické směřování. Sám sebe považuji za člověka, který fandí Evropské unii. Říkám, že ta debata není o tom My a oni, ale že je Česká republika součástí EU a my ji vytváříme. Stejně tak vidím naše ukotvení v NATO, a zrovna oba tyto subjekty s tím mají zásadní problém.“

Kdyby stálo hnutí ANO před volbou: buď menšinová vláda s podporou KSČM a SPD, nebo předčasné volby, pro co byste hlasoval vy? „Je to předčasné, ale vy jste použila slovíčko kdyby: v tom případě budu jednoznačně preferovat předčasné volby.“ Na poslední schůzce se představitelé ANO, ČSSD a KSČM na ničem moc nedohodli. Myslíte si, že byste jako poslanecký klub byli ochotni udělat ústupky KSČM? Podle toho, co jste před chvílí řekl, předpokládám, že vy asi ne, ale co ostatní poslanci ANO? „Já mohu komentovat jen většinový pocit v klubu. Často je to poměrně široké spektrum názorů – je vidět, že jsou poslanci z různých krajů. Někteří jsou spíše pravicově-liberální, někteří jsou otevřenější mírně levicovějším názorům. Ale v případě zahraničních misí si troufám tvrdit s vysokou pravděpodobností, že velmi velká většina klubu by měla s jakýmkoliv zásadním ústupkem problém.“ Co by pro vás bylo zásadním ústupkem – kam prostě nepůjdete? Protože to je zřejmě otázka toho, zda KSČM podpoří vládu. Může se to tedy na misích zaseknout? „Věřím, že se to na nich zaseknout nemusí. Politika je o kompromisech a každá mise je trochu jiná. Některé už jsou schválené ve sněmovně i v Senátu, tam asi není příliš co řešit. Neuralgickým bodem může být situace v Pobaltí. Já si myslím, že naše závazky vůči zahraničním partnerům jsou jasně dané. To, co by bylo opravdu nepřekročitelnou podmínkou, je nějaký zásadní obrat: kdybychom například dramaticky snižovali počty vojáků v misích.“

Tři stávající ministři za ANO už řekli, že v příští vládě být nechtějí: Dan Ťok, Martin Stropnický a také Robert Pelikán. Kdo z nich vám bude nejvíc chybět? „Tohle je podle mě normální politický vývoj. My jsme prokázali, že jsme životaschopné hnutí, nejsme jako Věci veřejné, které vyhořely za velmi krátkou dobu. Hnutí ANO se vyvíjí, má mnohem silnější členskou základnu, má velmi silnou komunální sféru, takže v obecné rovině to vnímám jako evoluční vývoj. A kdo konkrétně? Přiznám se, že Martin Stropnický, protože trochu pochází z kulturní oblasti, která je i mým koníčkem. S Martinem Stropnickým mám velmi blízký osobní vztah, tykáme si. Jeho pohled na svět velmi sdílím, takže mi bude chybět hodně a třeba ho jako člen skupiny Přátel Izraele budu mít šanci navštívit.“