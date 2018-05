Zeman jmenuje Babiše znovu premiérem do půlky června, ještě před výsledkem referenda ČSSD

Prezident Miloš Zeman jmenuje současného premiéra v demisi a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše (ANO) opětovně premiérem do poloviny června. Podle jeho vyjádření pro ČT nebude čekat na výsledek referenda ČSSD, které rozhoduje o vstupu do koalice s Babišovým hnutím za podpory KSČM. Zeman chce svým postupem urychlit vznik nové vlády. Zároveň to má být vzkaz hlavy státu sociálním demokratům, že to se jmenováním Babiše myslí vážně. Průběh referenda prý ukazuje na to, že ČSSD na společnou koaliční vládu s hnutím ANO kývne.