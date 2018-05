Čekání právníků na soudcovský talár se prodlouží na pět let. Novinkou jsou jednotné testy

Zatím se do nich přihlásila zhruba stovka uchazečů. Jejich seznam i s výsledky testů pak bude sloužit soudům při hledání čekatelů. V této funkci pak musí kandidát setrvat tři roky. Následuje centrální výběr, v něm jsou vybráni už jen nejlepší a ti se pak připravují další dva roky.

„Věřím, že nový systém odradí ty, o které nestojíme, naopak by měl přitáhnout ty, o které stojíme,“ komentoval změny ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO).

Dříve by absolventům práv stačilo získat tříletou praxi u soudu a sloužit zkoušky. Nově už kandidát musí u soudu absolvovat pět let. Nejprve je ale nutné přihlásit se do evidence justičních čekatelů a složit vstupní test.