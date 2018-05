Chystá se regulace léčitelů. Dokument ČT Obchod se zdravím vyvolal bouřlivou debatu

Ministerstvo chce, aby léčitelé měli právní odpovědnost. To znamená, že za zdraví ohrožující rady jako pití dezinfekce či ukončení chemoterapie by byli jasně postižitelní.

„Zákon připravíme a bude mít jasná pravidla, registraci subjektů, abychom věděli, kdo tyto služby vůbec poskytuje a co pacientovi poskytuje za služby,“ popsal vznikající návrh ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Návrh by měl být hotov do léta.

Vymahatelnosti práva má napomoci i záměr, aby léčitelé museli o svých postupech vést dokumentaci. To znamená, že by měli zaznamenat každou radu, přiložení rukou, zapíchnutí akupunkturní jehly nebo předepsání bylinek. Při případných soudních sporech by už pacienti nebyli v důkazní nouzi.