Horská dráha i ruské kolo musí z holešovického výstaviště zmizet

Jedenáct atrakcí opustí holešovické výstaviště do konce června, pokud se tak nestane, za každý den prodlení budou muset jejich majitelé zaplatit pět tisíc korun. Zmizí strašidelný dům i ruské kolo – to se přestěhuje na stálo do Polska.

Horskou dráhu, která přežila požár i povodně, chtějí vlastníci nechat Pražanům, umístění pro ni zatím nenašli. Tuto atrakci koupil po revoluci od města děda současného majitele Jaroslava Štauberta, který ji pak s rodiči provozoval. Teď se ji snaží co nejrychleji rozebrat.

„Pro někoho je to kus železa. Ale vzhledem k tomu, že já jsem tady u toho vyrostl, tak pro mě, je to kus života,“ říká Jaroslav Štaubert a doplňuje, že dráhu nikdy nedemontoval. „Naposledy ji rozebírali v roce 1982, když jela do Moskvy,“ vzpomíná Štaubert.

Matějská pouť má dlouhou tradici. „Je starší než Národní muzeum či Národní divadlo – jednou tolik. Takovou dlouhodobou tradici nemá zájem likvidovat ani magistrát,“ říká správce pouti Václav Kočka.