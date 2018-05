Česko je v hluboké politické krizi, myslí si Fiala s Bartošem. Brabec to odmítá

Hnutí ANO jedná o koaliční menšinové vládě s ČSSD za podpory komunistů. Sociální demokraté ke vstupu do kabinetu pořádají vnitrostranické referendum, jehož výsledky by měly být známé v polovině června. Brabec věří, že ho schválí a bude moci vzniknout vláda s důvěrou. „Nemáme žádný plán B,“ dodal.

Předčasné volby nepovažuje nikdo z trojice diskutujících za dobré řešení. Podle Brabce se však může stát, že nebude jiná možnost. Takovou interpretaci důrazně odmítl Fiala. „Jako by neexistovala jiná varianta, než že za každou cenu bude Andrej Babiš premiérem. Nemůžeme přistoupit na to, že všechno je to o jednom člověku,“ řekl a upozornil, že ANO nezískalo ve volbách 50 %, ale jen 30 % hlasů, a nemůže si tedy dělat, co chce.

Šéf ODS připomněl, že jmenoval pět podmínek, které by vládu s důvěrou neopírající se o extremistické strany KSČM a SPD umožnily. Mezi nimi je například odchod trestně stíhaného Babiše z vlády nebo konec hlasovací koalice ANO, KSČM a SPD.

Ta funguje jak podle Fialy, tak i podle Bartoše. Rozbít tento pakt mohlo podle šéfa Pirátů jedině odvolání šéfa SPD Tomia Okamury z vedení sněmovny, což zpočátku požadovala ČSSD. „To bylo to jediné, co to mohlo narušit. Z tohoto požadavku bohužel ČSSD ustoupila,“ řekl Bartoš.