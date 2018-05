Proti rojení chroustů, kteří se líhnou jednou za čtyři roky, chtějí lesníci u Bzence nasadit postřik

Náklady by se vyšplhaly až na čtyři miliony korun

Náklady na aplikaci postřiku Lesy ČR vyčíslily v případě jeho maximálního plošného rozsahu na zhruba čtyři miliony korun. Podle Jouklové by ale lesníci uvítali i možnost zasáhnout jen na části území. „Zásah by byl cílený na listnaté porosty v komplexu lesa mezi Strážnicí, Bzencem a Hodonínem, v součtu by se jednalo o několik set cíleně ošetřených hektarů. Postřik by se aplikoval z vrtulníku,“ uvedla mluvčí.

Letecké postřiky snížily populaci chroustů v této oblasti v letech 1999 a 2003. V květnu 2012 zničil požár 165 hektarů lesa na Moravské Sahaře. Byl to největší přírodní požár v novodobé historii Česka. Jeho příčinu se nepodařilo zjistit. Právě obnovu této lokality přemnožení chrousti komplikují. Podle mluvčí některé tamní plochy už musely být zalesněny poněkolikáté.