Policie předvádí výbornou práci, děkovala Kvitová za dopadení útočníka

„Nejde se toho úplně neúčastnit. Samozřejmě je to něco, co už mě povede do konce života. V sobě si to nesu,“ říká Kvitová.

Útočil pravděpodobně čtyřiapadesátiletý muž, který je znám na drogové scéně na Olomoucku. Agresor se dostal v prosinci 2016 do prostějovského bytu Petry Kvitové pod záminkou kontroly kotle. Dal jí nůž ke krku, a když se bránila, pořezal jí prsty na levé ruce. Nakonec jí ukradl 10 tisíc korun. Sama policie zatím podrobnosti k dopadenému muži nesdělila.

Kvitová se na místě od útoku neukázala

Kvitová na místě činu od útoku nebyla. „Ten den si pamatuju, bylo to těsně před Vánocemi a od té doby se tady neukázala,“ řekl soused.

Už tři dny po přepadení se po úspěšné operaci objevila na veřejnosti. „Když mi řekli, že vše dobře dopadlo, tak od té doby samozřejmě víra byla trošku větší, než když jsem jela do nemocnice a necítila prsty,“ popsala Kvitová.

Nakonec už letos začátkem května tenistka po vítězném turnaji v Praze poděkovala za podporu českým fanouškům. „Nečekala jsem, že tento rok tady budu stát, hrát a vyhraju. Nikdy jsem doteď neměla příležitost veřejně poděkovat všem, kteří mi pomohli se dostat nejen sem, ale zase zpátky na kurty a hlavně být zdravá,“ řekla.