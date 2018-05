V Dukovanech mění staré sovětské rozvaděče za nové s českými technologiemi

S plastovou skříňkou, známou z rodinných domů, se to nedá srovnat. Rozvaděč v jaderné elektrárně potřebuje 28 bytelných ocelových skříní. Technici do nich zapojují stovky jističů, chráničů a spínačů. „Představuje to odpojení více než čtyř tisíc kabelů, jejich proměření a zkontrolování možnosti dalšího použití,“ říká vedoucí projektového týmu Břetislav Kalina.

V následujících čtyřech letech musí v Dukovanech vyměnit skoro pět set takových rozvaděčů. Na to, aby vše fungovalo, dohlíží vedoucí péče o elektrozařízení Robert Peňák. Během svého třiadvacetiletého působení v elektrárně pracoval především s původními sovětskými přístroji. Ty už ale neodpovídají normám a nedají se na ně sehnat náhradní díly. „Mnohé komponenty už nejsou dostupné. Zde máme například dodělávaný vývod,“ říká Peňák.

ČEZ za výměnu zaplatí 420 milionů korun. Funkce rozvaděčů však zůstane stejná. „Pořád to musí jistit, pořád to musí ten proud převádět a pořád to musí chránit,“ vysvětluje Peňák. Výměna a zapojení přístrojů musí skončit do začátku července.