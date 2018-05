Jedno pivo pro cyklisty nebo vodáky? Část poslanců je pro

Kánoe, nafukovací čluny, ale i pramice nebo šlapadla – zábava na vodě, kterou má řada vodáků i přes zákaz spojenou s pitím alkoholu. Jenže jim za to hrozí až stotisícikorunová pokuta. Mnoho lidí na šlapadlech na Vltavě to vůbec neřeší a pivo si dají.

„Dává to takový falešný pocit jistoty na vodě a o to víc tato individua požívají alkohol. Mnohdy se setkáváme s posádkami, které vypadávají v opilosti z lodí,“ říká instruktor Vodní záchranné služby Jan Sedláček.

Udržet stabilitu na motorové lodi může být však problém i pro střízlivého člověka, natož pro opilého. Některé půjčovny pití alkoholu na šlapadlech i pramicích zakazují, zájemce o loď na to upozorňují i cedule. „Máme alkohol-tester, tak jim dáme dýchnout, na to máme právo, a když nadýchají, tak samozřejmě nejdou,“ konstatuje zaměstnankyně půjčovny lodí v Praze Dominika Malerová.

Jedno pivo podle části poslanců nevadí

Skupina padesáti poslanců chce pro vodáky změnu. Tolerovat by se podle nich mělo jedno pivo. „U vodáků u bezmotorových plavidel není tak velké společenské ohrožení, abychom je museli sankcionovat,“ říká Lukáš Bartoň (Piráti).

Kapitáni lodí ale mají jiný názor. „Stačí trochu alkoholu a ten člověk bude mít jiné reakce, třeba změní směr. A jedou mi přímo před příď a mně trvá deset vteřin, než dokážu loď zastavit,“ vysvětluje jeden z kapitánů Daniel Hagen.

Proti poslaneckému návrhu se postavil i kabinet v demisi. Premiér však změny chce. „Lidi mají chuť na pivo v nějaké rozumné míře, a proto si myslíme, že to chceme předložit v akceptovatelné formě,“ říká premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Co a kdo by měl udělat, ale premiér neřekl. Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) prolomení nulové tolerance v dopravě zásadně nepřipouští. Podle něho opilí vodáci působí problémy.