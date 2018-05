ŽIVĚ: Sto let od vzniku Československa. Babiš a Pellegrini diskutují o vzájemných vztazích

Pellegrini i Babiš považují vznik Československa za jednoznačně pozitivní událost. „V roce 1918 jsme po tisíciletém útlaku mohli vyjádřit své právo na sebeurčení,“ řekl slovenský premiér. Babiš připomněl, že nezávislost si Československo tehdy vybojovalo a mohlo vzniknout i díky padesáti tisícům legionářů.

Za stejně pozitivní považují oba politici i rozdělení společného státu na počátku roku 1993. „Těch 25 let, kdy si Česko a Slovensko žijí vlastní příběhy, nás ještě dále sblížilo,“ řekl Pellegrini, podle něhož může být proces dělení státu vzorem pro svět. Babiš dodal, že považuje za dobré rozhodnutí nekonat tehdy o rozdělení referendum. „Při referendu by asi Češi hlasovali pro společný stát a Slováci proti. To by přineslo problémy,“ podotkl.

V pohledu na vypořádání se s komunistickou minulostí zastávají premiéři stanovisko, že nelze vynášet obecné soudy. „Skončil jsem jako pionýr a kdyby nepřišel převrat, tak bych asi skončil jako svazák. Nemyslím si, že by mě za to měl někdo soudit,“ řekl Pellegrini s tím, že „tak to tehdy prostě bylo“.

Babiš si myslí, že bychom se neměli minulostí tolik zabývat a upřít zraky hlavně do budoucna. Ohradil se proti tomu, že se jeho hnutí vytýká spolupráce s KSČM při vyjednávání o vzniku nové vlády. „Dnešní KSČM je skutečně demokratická strana. S tou minulou stranou nemá nic společného,“ řekl Babiš s tím, že pokud strana nebyla zakázaná po roce 1989, neměla by se ostrakizovat ani dnes.

Brno žije Re:publikou

Festival Re:publika na brněnském výstavišti představuje 100 let československého designu i umění. Pořadatelé očekávají, že během tří týdnů jeho konání přijdou na výstaviště statisíce lidí. Jedním z hlavních lákadel festivalu je Slovanská epopej z díla malíře Alfonse Muchy.