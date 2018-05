Dnes podáte, za dva týdny dodáme. Pošta trpí kritickým nedostatkem doručovatelů

Je to téměř deset let, co Česká pošta přestala používat heslo „Dnes podáte, zítra dodáme“. Za současných podmínek by ostatně občas bylo značně nepřesné. Pošta má silný podstav doručovatelů a na některých místech by spíše platilo heslo „Dnes podáte, za dva týdny dodáme“. Podle odborářů se situace těžko změní, pokud se nezvýší platy. Doručovatelů je málo zřejmě i proto, že dostávají o třetinu méně, než činí celorepublikový průměr.